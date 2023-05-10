Житель поселка Гаврилово насмерть придавил рукой двухмесячную дочь во время сна

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Несчастный случай произошел в ночь на 8 мая в поселке Гаврилово в Выборгском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 35-летний многодетный отец забрал плачущую девочку из кроватки, положил рядом с собой, а во сне случайно накрыл рукой. Проснувшись, родители обнаружили дочь бездыханной. Отец пытался реанимировать ребенка, но прибывшие медики констатировали ее смерть.

Семья полная, на учете не состоит. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Отец ребенка отпущен под подписку о невыезде.

Вам будет интересно
Житель поселка Гаврилово насмерть придавил рукой двухмесячную дочь во время сна Ленобласть, Выборгский район
В Ленобласти мужчина случайно выстрелил себе в живот во время охоты
В Бокситогорском районе Ленобласти мужчина случайно подстрелил сам себя во время охоты на глухаря. Как стало известно, 43-летний мужчина отправился охотиться...
09.05.2023 61
Автор