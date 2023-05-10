Житель поселка Гаврилово насмерть придавил рукой двухмесячную дочь во время сна

Несчастный случай произошел в ночь на 8 мая в поселке Гаврилово в Выборгском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 35-летний многодетный отец забрал плачущую девочку из кроватки, положил рядом с собой, а во сне случайно накрыл рукой. Проснувшись, родители обнаружили дочь бездыханной. Отец пытался реанимировать ребенка, но прибывшие медики констатировали ее смерть.

Семья полная, на учете не состоит. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Отец ребенка отпущен под подписку о невыезде.