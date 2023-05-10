До +20 градусов ожидается в Петербурге в выходные

Главный синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода на этой неделе ожидает горожан и гостей Северной столицы.

Как передает Piter.tv, антициклон продолжает определять погоду на обширном пространстве и уходить пока не собирается. Центр его медленно смещается на запад через Беларусь к Балтийскому морю.

В предстоящие пару ночей на востоке Ленинградской области еще будут наблюдаться небольшие минусы. В течение короткой рабочей недели сохранится сухая и солнечная погода, температура воздуха по Ленинградской области днём будет достигать +17…+22 градусов.

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Ранее стало известно, что когда в мае будет тепло, рассказал синоптик Александр Шувалов.