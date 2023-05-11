В апреле спрос на аренду загородных домов в Ленобласти вырос на 29 %

По итогу апреля 2023 года зафиксирован рост спроса на аренду домов в Ленинградской области на 29,07 % по сравнению с мартом. При этом в марте произошел самый значительный рост за год – на 56,76 % по сравнению с февралем.

По сравнению с 2022 годом спрос на аренду домов за первые четыре месяца сократился на 22,08 %. Но по сравнению с 2021 годом вырос на 61,54 %.

С мая 2022 года по май 2023 года объем предложений загородных домов в Ленинградской области вырос на 7,83 %. Всего в регионе арендаторы предлагают 509 объектов.