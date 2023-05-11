Байден заблудился при выходе со сцены после громкой речи

Он пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в Соединенных Штатах.

Президент США Джо Байден заблудился во время выхода со сцены на мероприятии в Нью-Йорке, во время которого произнес речь с угрозами, адресованными всему миру. Об этом сообщает Мойка78.

Трансляцию речи главы Белого дома вел один из зарубежных YouTube-каналов. На кадрах видно, что Байден попрощался с залом, затем он развернулся и не смог самостоятельно найти выход. К нему подошел помощник, который указал правильное направление.

Ранее стало известно, что Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы в США. Хотя Обама в них и не участвует.