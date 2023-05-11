Пожилая петербурженка умерла спустя два месяца борьбы за жизнь после ванны с кипятком

Пожилая женщина пострадала еще в марте 2023 года. Ее госпитализировали из квартиры дома на проспекте Королева 15 марта. Как сообщают «Невские Новости», у нее зафиксировали 14 % ожогов тела.

У пациентки начался сепсис, она умерла спустя два месяца после происшествия, 11 мая. Известно, что пострадавшей было 64 года.

После госпитализации врачи диагностировали ожоги второй степени правового бедра и голени. Позже у пациентки началось рожистое воспаление и заражение крови, что, вероятно, и стало причиной смерти. Тело пенсионерки отправили на экспертизу.