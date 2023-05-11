В Петербурге с начала 2023 года зарегистрировали 38 очагов кори

Как сообщает «Петроград», больше всего очагов острого инфекционного заболевания зарегистрировали в Приморском, Пушкинском и Выборгском районах.

Согласно данным Роспотребнадзора, в Приморском районе обнаружили максимальное количество очагов кори – восемь. Далее идет Пушкинский район (5), Выборгский (4), Кировский (4), Красносельский (4), Невский (3) и Калининский (3) районы. В остальных районах города меньше двух случаев.

При этом 12 случаев являются завозными. Больше всего больных приехало из Таджикистана. В 2022 году специалисты зарегистрировали 18 случаев кори, а еще годом ранее их не было совсем.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью кожных покровов, а также общей интоксикацией.