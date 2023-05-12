Владельцам дач в Ленобласти напомнили о важности разумного использования воды

В «Леноблводоканале» призвали садоводов не поливать огороды питьевой воды, не подключаться к системам водоснабжения путем врезок в водопровод и не устанавливать повысительные насосы.
Повысительные насосы приводят к разрежению в центральном водопроводе. Из-за забора воды с кратным превышением норм нарушается баланс централизованной системы водоснабжения. Данные действия являются незаконными.
Садоводов Ленинградской области призвали использовать современные способы полива и рационально использовать воду.
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11.05.2023 131