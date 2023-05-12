В Петербурге осудили пару однофамильцев, расплачивавшихся за покупки поддельными банкнотами

Как сообщает «Патрульный Петербурга», суд Невского района вынес приговор петербуржцам, 11 раз расплатившимся в алкомаркете поддельными деньгами. Женщина вышла из зала суда свободной, а ее напарника отправили в колонию на 10,5 лет.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Невский районный суд признал Татьяну и Егора Литвиновых виновными в совершении 11 эпизодов преступлений по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Следствие установило, что в июле 2020 года фигуранты приобрели у неизвестного лица поддельную пятитысячную купюру. Подделку злоумышленники решили использовать в алкомаркете, оплатив ею товар. За три месяца фигуранты успели использовать 10 похожих схем, выбрав своей целью популярную сеть алкомаркетов.

В суде Литвиновы вину полностью признали. Женщина вышла из зала суда свободной, поскольку ей засчитали время содержания под стражей в срок отбытия наказания. Ее напарника отправили на 10,5 лет в колонию особого режима.