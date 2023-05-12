Петербургский кузнец получил пять лет колонии за многолетние пьяные истязания и оскорбления детей

Как сообщает «Патрульный Петербурга», в Колпинском районе работающий кузнецом местный житель на протяжении 10 лет избивал и оскорблял своих несовершеннолетних детей. Злоумышленника признали виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По информации ГСУ СК РФ по СПБ, Колпинский районный суд признал кузнеца виновным в совершении преступлений по статьям 117 и 156 УК РФ (истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Суд установил, что отец 15-летней дочери и 13-летнего сына с 2012 года издевался над своими детьми. На тот момент пострадавшим исполнилось по 4 и 2 года. Мужчина испытывал к детям стойкую неприязнь, поэтому систематически их бил и оскорблял, будучи пьяным.

Экзекуция над детьми длилась до 2022 года. В результате агрессор получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима.