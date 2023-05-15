Из горящего дома в Сертолово эвакуировали семью с ребенком, двух собак и кошку

Сотрудники Леноблпожспаса спасли из горящего дома во Всеволожском районе Ленобласти трех взрослых, одного ребенка, двух собак и кошку.

Пожар произошел в микрорайоне Черная Речка в Сертолово – там горела квартира на первом этаже двухэтажного дома. Общая площадь пожара составила почти 30 квадратов.

Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

К моменту приезда пожарных на первом этаже никого уже не было. А вот жильцов второго пришлось спасать. При помощи выдвижной ручной лестницы пожарные вызволили троих взрослых, ребенка, двух собак и кошку. Никто не пострадал.