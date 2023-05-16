Судимого 12 раз жителя Ленобласти задержали за ограбление 83-летней петербурженки

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Санкт-Петербурга 14 мая около 19:30 обратилась 83-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что несколько часов назад возвращалась домой и подверглась нападению.

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В парадной дома № 27 на Дачном проспекте ее ограбил неизвестный. Преступник сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком и скрылся. Было заведено уголовное дело о грабеже.

Подозреваемого задержали 15 мая возле дома № 98 на бульваре Новаторов. Им оказался 46-летний житель Ленинградской области, ранее судимый 12 раз.

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01.04.2023 1342
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