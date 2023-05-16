Водоканал назвал самые некультурные районы Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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Петербургский «Водоканал» назвал районы, в которых чаще всего фиксировали засоры канализации в майские праздники.  

Лидером антирейтинга стал Выборгский район, на долю которого пришлось 60 % от общего числа засоров. Далее идут Калининский и Невский районы. Как сообщают «Невские Новости», в 2022 году в топ-3 антирейтинга входили Петродворцовый, Василеостровский и Центральный районы.

Самыми культурными специалисты назвали жителей Кировского, Колпинского, Кронштадтского, Курортного и Петродворцового районов.

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В «Водоканале» просят петербуржцев не бросать посторонние предметы в канализацию. Больше всего проблемы создает наполнитель для кошачьего туалета. Он сбивается в комки и блокирует трубы. Также нельзя смывать строительный и бытовой мусор, волосы, лаки, краски и предметы личной гигиены.

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