Водоканал назвал самые некультурные районы Петербурга

Петербургский «Водоканал» назвал районы, в которых чаще всего фиксировали засоры канализации в майские праздники.

Лидером антирейтинга стал Выборгский район, на долю которого пришлось 60 % от общего числа засоров. Далее идут Калининский и Невский районы. Как сообщают «Невские Новости», в 2022 году в топ-3 антирейтинга входили Петродворцовый, Василеостровский и Центральный районы.

Самыми культурными специалисты назвали жителей Кировского, Колпинского, Кронштадтского, Курортного и Петродворцового районов.

В «Водоканале» просят петербуржцев не бросать посторонние предметы в канализацию. Больше всего проблемы создает наполнитель для кошачьего туалета. Он сбивается в комки и блокирует трубы. Также нельзя смывать строительный и бытовой мусор, волосы, лаки, краски и предметы личной гигиены.