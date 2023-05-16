В Гатчине женщине удалили миому, выросшую до размеров футбольного мяча

Женщина совсем недавно стала мамой. Но счастливый момент омрачил диагноз врачей: миома матки. Нужна была срочная операция.

Спасали женщину в Перинатальном центре Ленинградской областной клинической больницы. Гинекологи диагностировали быстро растущую миому матки – доброкачественную гормонально-зависимую опухоль. Все происходило на фоне резко прогрессирующей анемии.

Врачи приняли решение удалять миому, а потом ушивать матку.

Как сообщает doctorpiter.ru, узел миомы был таких больших размеров, что заполнял практически всю брюшную полость. Операцию невозможно было провести методом лапароскопии, когда не требуется делать разрез скальпелем.

Однако медики даже в этом случае смогли прооперировать женщину без ущерба, в будущем она сможет стать мамой еще раз. Женщине удалили узел миомы размером около 20 см. Это чуть меньше футбольного мяча, при этом сохранив все внутренние органы.

Сложную операцию провели директор перинатального центра Игорь Лесняк и заведующая гинекологическим отделением Ирина Шутова.