Греющуюся на солнце гадюку заметили в Тихвине

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают в паблике «Подслушано | Тихвин» во «ВКонтакте», змею заметили возле Пищанского озера, которое местные жители также называют Песчаным. В комментариях сообщают, что в этом месте гадюк очень много.

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Фото: Подслушано | Тихвин

По словам специалистов, с наступлением тепла в регионе проснулись и змеи. Ленинградцам советуют быть внимательными в лесах, на дачах и в парках, носить ботинки или резиновые сапоги.

Если слышится шипение, следует обойти это место стороной. Змея не будет нападать на человека первой. Если нет возможности обойти, можно взять длинную палку и аккуратно поводить по земле, чтобы змея испугалась и отползла в сторону.

В случае укуса необходимо обездвижить конечности, зафиксировать два сустава, обработать антисептиком (хлоргексидин, перекись) или теплой водой, наложить чистую повязку. Затем обратиться за медицинской помощью.

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26.01.2022 1601
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