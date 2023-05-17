Новый газопровод обеспечит природным газом более чем 1200 домов в селе Рождествено

Работы по строительству сетей протяженностью почти 14 км провела компания «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Сети проложены по Большому проспекту, улицам Коли Подрядчикова, Болотная, Рылеева, Парковая, Заречная, Слободка, Соколова, Вырская, Песчаная. Новый газопровод позволит подключить к газу 1236 частных домов.

«Теперь жители могут подавать заявки на догазификацию, чтобы голубое топливо пришло в их дома», — отметил председатель областного комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб., при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Отметим, что часть средств может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена здесь. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по ТЭК по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона тут.