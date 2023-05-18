В Госдуме предложили давать академотпуск студентам, желающим участвовать в СВО

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова призвала давать студентам, которые добровольно отправились в зону проведения спецоперации, академический отпуск.

По ее словам, необходимо снять временное ограничение на нахождение в таком отпуске вплоть до завершения спецоперации. Соответствующее обращение направлено на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова, передает RT.

Она напомнила, что на сегодняшний день академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.