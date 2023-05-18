Арестован подозреваемый в убийстве начальника отдела администрации в Гатчинском районе

Под стражу заключен подозреваемый в убийстве руководителя муниципального отдела градостроительства и земельных отношений в Гатчинском районе Ленобласти.
Под арестом он останется минимум до 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
Напомним, у предполагаемого убийцы — 60-летнего жителя поселка Дружная Горка — был длительный конфликт с жертвой по вопросам землеустройства его участка. Пенсионер 16 мая в очередной раз пришел на работу к оппоненту, где у них произошел конфликт. По завершению рабочего дня он подкараулил чиновника в подъезде его дома и нанес ему четыре ножевых ранений, от которых тот скончался.
Пенсионер сдался сам, придя в отдел полиции.
Вам будет интересно
Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа...
17.08.2021 1090