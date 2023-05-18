Арестован подозреваемый в убийстве начальника отдела администрации в Гатчинском районе

Под стражу заключен подозреваемый в убийстве руководителя муниципального отдела градостроительства и земельных отношений в Гатчинском районе Ленобласти.

Под арестом он останется минимум до 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Напомним, у предполагаемого убийцы — 60-летнего жителя поселка Дружная Горка — был длительный конфликт с жертвой по вопросам землеустройства его участка. Пенсионер 16 мая в очередной раз пришел на работу к оппоненту, где у них произошел конфликт. По завершению рабочего дня он подкараулил чиновника в подъезде его дома и нанес ему четыре ножевых ранений, от которых тот скончался.

Пенсионер сдался сам, придя в отдел полиции.