Неизвестные обокрали квартиру в Ломоносовском районе на 17 миллионов рублей

В полицию Ломоносовского района 18 мая обратилась 37-летняя жительница поселка Новоселье. В ее квартире дома на улице Невская побывал вор.
Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленник подобрал ключи к замку. Добычей вора стали 17 миллионов рублей наличными.
Камера видеонаблюдения на доме зафиксировала, что около 11:50 в подъезд вошли двое неизвестных мужчин. Они были одеты в новую спецодежду, на лицах – респираторные маски. В 12:20 они вышли из подъезда и скрылись.
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12.05.2023 944