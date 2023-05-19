Неизвестные обокрали квартиру в Ломоносовском районе на 17 миллионов рублей

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Ломоносовского района 18 мая обратилась 37-летняя жительница поселка Новоселье. В ее квартире дома на улице Невская побывал вор.

Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленник подобрал ключи к замку. Добычей вора стали 17 миллионов рублей наличными.

Камера видеонаблюдения на доме зафиксировала, что около 11:50 в подъезд вошли двое неизвестных мужчин. Они были одеты в новую спецодежду, на лицах – респираторные маски. В 12:20 они вышли из подъезда и скрылись.

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12.05.2023 944
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