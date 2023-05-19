Петербурженка ударила возлюбленного ножом в ягодицу

По номеру «112» позвонила 50-летняя жительница Санкт-Петербурга и призналась, что в квартире дома № 112 на проспекте Ветеранов во время ссоры после совместного распития алкоголя ударила 37-летнего сожителя ножом в ягодицу.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину поместили в изолятор. Решается вопрос об уголовном деле. Выясняются обстоятельства произошедшего.