Петербурженка ударила возлюбленного ножом в ягодицу

По номеру «112» позвонила 50-летняя жительница Санкт-Петербурга и призналась, что в квартире дома № 112 на проспекте Ветеранов во время ссоры после совместного распития алкоголя ударила 37-летнего сожителя ножом в ягодицу.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину поместили в изолятор. Решается вопрос об уголовном деле. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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23.06.2022 2512