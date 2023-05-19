Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Ленобласти в мае

Аналитики сервиса hh.ru проанализировали свыше 8 тысяч вакансий в Ленобласти и определили топ-10 предложений с самой высокой зарплатой.

Лидером рейтинга стала вакансия директора по производству с зарплатой от 300 тысяч рублей «на руки». В тройке также вакансия коммерческого директора с зарплатой от 300 тысяч рублей до вычета налогов и врача-рентгенолога — от 100 до 150 тысяч рублей.

В десятку самых высокооплачиваемых вакансий также вошли: геодезист (от 100 до 150 тысяч рублей), ведущий инженер по АСУТП (от 118 тысяч рублей), главный бухгалтер (от 130 до 150 тысяч рублей), начальник участка отопления воздуха (от 130 до 169 тысяч), глава отдела по работе с персоналом (от 93 до 155 тысяч рублей), инженер-электрик (от 125 тысяч рублей) и технолог-программист (от 120 тысяч рублей).

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Отметим, средняя предлагаемая заработная плата в Ленобласти составляет 52 748 руб. Лишь 8% вакансий предлагают доход от 120 тысяч рублей.