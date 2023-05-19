Окровавленный труп белоруса со сломанным носом два дня пролежал в подъезде Петербурга

Петербурженка, выйдя из квартиры 17 мая, нашла на лестничной площадке дома на Пулковском шоссе труп неизвестного мужчины. Оказалось, что тело лежало в подъезде уже два дня.
Женщина сообщила в полицию о том, что в подъезде лежит окровавленный мужчина. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на лестничной площадке 12-го этажа мужской труп.
Специалисты зафиксировали, что у мужчины сломан нос, а все лицо покрыто ссадинами. Труп 44-летнего гражданина Белоруссии направлен в морг, где судмедэксперты выяснят причину его гибели.
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