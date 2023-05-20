Грузовик опрокинулся на машину ГИБДД в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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На 47-м километре трассы «Кола» в Кировском районе 19 мая произошло ДИП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком.

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Фото: «Дорожный инспектор\ВКонтакте»

«Камаз» при повороте не справился с управлением, столкнулся с машиной ГИБДД и иномаркой, после чего перевернулся. В результате аварии грузовик опрокинулся на патрульный автомобиль.

Грузовая машина везла щебень. Из-за аварии он рассыпался по дороге и засыпал машину ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.

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