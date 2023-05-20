Во Всеволожском районе умер 14-летний подросток

В деревне Заневка Всеволожского района в ночь на 19 мая умер 14-летний подросток, воспитанник Центра содействия семейному воспитанию.

Тело подростка нашли в комнате интерната, рядом лежал баллон с газом для зажигалок. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, спасти шестиклассника не удалось.

Тело подростка отправили в морг для выяснения причины смерти. Мальчик состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетний УМВД России по Красногвардейскому району.