В 2023 году достроят восемь детских садов и четыре школы в трех муниципалитетах Ленобласти

Также в рамках федерального проекта обновление затронет пять детских адов в Волосовском, Ломоносовском, Лужском, Киришском и Сланцевском районах, восемь школ Бокситогорском, Волховском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Киришском и Приозерском районах.

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Председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва отметила, что в Ленинградской области продолжают создавать новые образовательные объекты и преобразовывают действующую инфраструктуру.

«Могу с уверенностью сказать, что сохраняется высокая динамика реализации ключевых проектов по модернизации образовательной среды, создаются новые образовательные объекты, существенно преобразовывается действующая инфраструктура, обеспечивая высокий уровень и качество регионального образования», – заявила Вероника Реброва