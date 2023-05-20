Взрывчатку искали в ТЦ в Волхове

В торговом центре «Кубус» на улице Юрия Гагарина в Волхове 19 мая искали бомбу. Информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании, получила полиция.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Из «Кубуса» эвакуировали 150 человек, торговый центр осмотрели. Взрывчатых веществ или других опасных предметов найдено не было.

Решается вопрос об уголовном деле.