Взрывчатку искали в ТЦ в Волхове

Автор: Сергей Агутин
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В торговом центре «Кубус» на улице Юрия Гагарина в Волхове 19 мая искали бомбу. Информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании, получила полиция.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Из «Кубуса» эвакуировали 150 человек, торговый центр осмотрели. Взрывчатых веществ или других опасных предметов найдено не было.

Решается вопрос об уголовном деле.

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06.05.2023 1290
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