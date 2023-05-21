Инфляция в Петербурге снизилась до 2,95 %

В марте 2023 года инфляция в Санкт-Петербурге снизилась почти на 8 % по сравнению с февральскими показателями. Теперь она составляет 2,95 %. В последнем месяце зимы инфляция в городе достигла 10,18 %.

Специалисты Центробанка России отмечают и снижение роста цен на продовольственные товары. В марте 2023 года показатель составлял 0,49 %, а в феврале 7,36 %. Также в Санкт-Петербурге зафиксировали падение цен на непродовольственные товары. При этом зарубежные перелеты и мобильная связь стали дороже.

В Центральном банке Российской Федерации предполагают, что годовая инфляция в 2023 году составит 5-7 %.