Пассажир иномарки погиб после тарана столба под Лугой

Смертельное ДТП произошло вечером 21 мая на 96-м километре трассы «Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 60-летняя петербурженка на Renault Sandero съехала в кювет и врезалась в столб. От полученных травм на месте ДТП скончалась 93-летняя пассажирка иномарки.

Известно, что с прошлого года водитель семь раз привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства уточняются.