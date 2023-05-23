Китаю не нужна российская пшеница

Несмотря на рост импорта, Китай почти не закупает у России пшеницу. С начала 2023 года закупки зерна республикой выросли, но российские поставки обеспечивают лишь 0,5 % от ее нужд.

«Несмотря на высокий потенциал, поставки российского зерна в Китай до сих пор находятся на зачаточном уровне», – заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин

По сравнению с 2022 годом общий объем импорта пшеницы в Китай вырос более чем на 60 %. За четыре месяца 2023 года он составил шесть миллионов тонн. Большую часть поставок Китаю обеспечили Австралия (59,7 %) и Канада (18,3 %).

Таким образом, пшеница оказалась единственным товаром, который Китай почти не закупает у России. По версии директора компании «Петрохлеб-Кубань» Дмитрия Волобуева, такая ситуация из-за строгих фитосанитарных правил и сложностей с логистикой.