Студент наткнулся на труп в лесу у поселка Лесное

В полицию 23 мая поступило сообщение от 17-летнего студента судостроительного колледжа из Петербурга о том, что в лесу у поселка Лесное во Всеволожском районе Ленобласти обнаружен труп.

Тело мужчины лежало в небольшой реке уже продолжительное время. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Личность погибшего устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.