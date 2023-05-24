Студент наткнулся на труп в лесу у поселка Лесное

В полицию 23 мая поступило сообщение от 17-летнего студента судостроительного колледжа из Петербурга о том, что в лесу у поселка Лесное во Всеволожском районе Ленобласти обнаружен труп.
Тело мужчины лежало в небольшой реке уже продолжительное время. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Личность погибшего устанавливается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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22.05.2023 88