ФАС: цены на продукты снизились по сравнению с 2022 годом

Продовольственная ситуация в России положительная, цены в основном ниже, чем были в прошлом году, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

«Вообще сейчас в целом по продовольствию ситуация положительная, у нас цены ниже в основном, чем в прошлом году, есть отдельные товары, где немного выше, но в основном… цены ниже по ряду причин», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом на вопрос о ситуации в новых регионах он уточнил, что «работа идет», но никаких подробней не раскрыл.