Уже больше 128 тысяч ленинградцев выбрали дизайн-проекты парков, набережных, бульваров

Голосование за благоустройство общественных пространства на 2024 год проходит в Ленобласти до 31 мая на портале 47.gorodsreda.ru.

«29 городов получат новый облик мест для занятий спортом, прогулок, отдыха. Приглашаю всех жителей, кому уже исполнилось 14 лет, принять участие в голосовании. Работы по победившим проектам пройдут в 2024 году. Хочу отметить, что сейчас во всех районах Ленобласти уже идет благоустройство объектов, за которое ленинградцы проголосовали в прошлом году», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Голосование в Ленобласти проходит до 31 мая на портале. Проголосовать можно за дизайн-проекты благоустройства Воронцовского бульвара в Мурино, Яблоневого сада в Выборге, микрорайона «Мариенбург» в Гатчине, парка «Косая гора» в Кудрово, бульвара Гагарина в Лодейном Поле и еще десятки других объектов.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.