МЧС призвало не поджигать тополиный пух, возгорание которого распространяется мгновенно, говорится в тг-канале ведомства.
Спасатели советуют пресекать игры детей, связанные с поджиганием пуха, объяснив при этом опасность таких действий, а также не бросать на тополиный пух окурки.
В целях профилактики возникновения «тополиных» пожаров необходимо проводить своевременную уборку территорий от пуха и по возможности обильно проливать места его скопления водой.
«Ваша безопасность — ваша ответственность», — резюмируют спасатели.
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23.04.2023 357