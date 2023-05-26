МЧС призвало не поджигать тополиный пух, возгорание которого распространяется мгновенно, говорится в тг-канале ведомства.

Спасатели советуют пресекать игры детей, связанные с поджиганием пуха, объяснив при этом опасность таких действий, а также не бросать на тополиный пух окурки.

В целях профилактики возникновения «тополиных» пожаров необходимо проводить своевременную уборку территорий от пуха и по возможности обильно проливать места его скопления водой.

«Ваша безопасность — ваша ответственность», — резюмируют спасатели.