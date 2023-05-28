Мусоровоз насмерть сбил пенсионера в Киришах

Смертельный наезд на пешехода произошел утром 27 мая на Молодежном бульваре в Киришах Ленобласти.
Мусоровоз MAN под управлением 44-летнего водителя двигался задним ходом и совершил наезд на пожилого мужчину. От полученных травм 82-летний пенсионер скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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