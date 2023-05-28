Мусоровоз насмерть сбил пенсионера в Киришах

Автор: Гузель Галимова
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Смертельный наезд на пешехода произошел утром 27 мая на Молодежном бульваре в Киришах Ленобласти.

Мусоровоз MAN под управлением 44-летнего водителя двигался задним ходом и совершил наезд на пожилого мужчину. От полученных травм 82-летний пенсионер скончался на месте.

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Фото: vk.com/dorinspb

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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