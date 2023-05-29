СМИ: «Газпром» заплатит «Бешикташу» €78 млн за размещение своего логотипа и переименование стадиона

Как сообщает RT со ссылкой на Taktik Mania, российская энергетическая компания за ближайшие три года выплатит «Бешикташу» €78 млн. В сделку входит размещение логотипа «Газпрома» на футболках стамбульского клуба, а также переименование их домашнего стадиона.

Также «Газпром» является титульным спонсором петербургского «Зенита» и сербской «Црвены Звезды». Ранее российская компания также выступала титульным спонсором немецкого клуба «Шальке-04».

«Бешикташ» является одним из самых титулованных клубов Турции. Он 16 раз выигрывал чемпионат Турции и девять раз становился обладателями национального кубка. В нынешнем сезоне стамбульский клуб занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.