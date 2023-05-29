Ладожский мост разведут на 45 минут 30 мая

С 10:00 до 10:45 вниз по Неве пройдут теплоходы «РБ-27» и «РБ-393». Из-за этого на 40 километре Р-21 «Кола» возле деревни Марьино в Кировском районе полностью перекроют движение транспорта.

Разводка моста будет производиться при температуре воздуха не более +25 °C и скорости ветра не более 15 м/с.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносят извинения за временные неудобства и попросят автомобилистов учесть информацию при планировании маршрута.