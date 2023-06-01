В Ленобласти за последние сутки зарегистрировали 20 новых случаев COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 1 июня.

  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+2), Янино-1 (+1), Сертолово (+3), Кирпичный Завод (+1).
  • Выборгский район: Светогорск (+1), Каменногорск (+2).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1).
  • Киришский район: Кириши (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+2).
  • Тихвинский район: Тихвин (+5), Царицыно Озеро (+1).
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