В Ленобласти за последние сутки зарегистрировали 20 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 1 июня.
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+2), Янино-1 (+1), Сертолово (+3), Кирпичный Завод (+1).
- Выборгский район: Светогорск (+1), Каменногорск (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+5), Царицыно Озеро (+1).
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