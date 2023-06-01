В Ленобласти за последние сутки зарегистрировали 20 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 1 июня.

Волховский район: Волхов (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+2), Янино-1 (+1), Сертолово (+3), Кирпичный Завод (+1).

Выборгский район: Светогорск (+1), Каменногорск (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+1).

Киришский район: Кириши (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+5), Царицыно Озеро (+1).