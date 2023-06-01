Полицейские Гатчинского района задержали подозреваемую в кладбищенской краже

Сотрудники полиции задержали 40-летнюю женщину в Гатчине. По версии следствия, она украла на кладбище рюкзак с телефоном и кошельком у 74-летней петербурженки.
Кража совершена еще 21 мая. Известно, что задержанная в прошлом получила условный срок за кражу.
Похищенные вещи до сих пор не изъяты и не возвращены владельцу. Заведено уголовное дело по части 3 статье 158 УК РФ (кража).
Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 3645