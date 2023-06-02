Обвиняемой в теракте в кафе Петербурга Дарье Треповой* продлили арест

Обвиняемая по делу о теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова* останется под стражей до 2 сентября.

Такое решение принял Басманный суд.

Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 42 получили ранения различной степени тяжести.

Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе статуэтку с бомбой.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.