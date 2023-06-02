Оплата одним взглядом. «Сбер» внедрит биометрическую оплату в магазины

Новые аппараты с камерами появятся на кассах, где покупатель сможет выбрать биометрию как способ оплаты.

В этом году Сбербанк начнет развитие новой терминальной сети, которая будет использовать биометрию. Об этом рассказал управляющий директор дивизиона «Эквайринг» «Сбера» Сергей Шубочкин. Как сообщает новостной ресурс «Известия».

На определенных кассах покупатели самостоятельно смогут выбирать биометрию в качестве способа оплаты.

«Вы улыбаетесь — оплата прошла», — пояснил Шубочкин.

Сергей упомянул, что в ходе экспериментов с биометрией возникало много сложностей, но технология Liveness обходит все трудности за счет 2D- и 3D-камер. По его словам, в Китае уже активно оплачивают покупки подобным образом.

Ранее стало известно, что «Сбербанк» увеличил лимит по покупкам без PIN-кода.