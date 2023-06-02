Лечившаяся уксусом петербурженка ждала неделю прежде чем обратиться в больницу с некрозом

В одну из городских больниц 31 мая обратилась 53-летняя женщина, проживающая на улице Решетникова. Женщина рассказала, что 23 мая решила заняться самолечением.
В качестве лекарственного средства петербурженка выбрала уксусную эссенцию, которая нанесла ей ожоги. Почему пострадавшая не обратилась в больницу раньше, неизвестно.
У пациентки диагностировали инфицированный химический ожог 1-3 степени пальцев правой и левой стоп, а также краевой некроз.
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23.03.2022 2139