Бродячим собакам в Волховском районе ничто не угрожает

Сообщение о грядущих «чистках» оказалось фэйком.

ЦУР Ленинградской области зафиксировал в социальных сетях и чатах Волховского района сообщения о том, что представители администрации расправляются с бездомными собаками. Главной «жертвой» называли местного любимца — пса Беляшика.

ЦУР проверил информацию: с псом все в порядке. Как рассказал глава администрации Волховского района Алексей Брицун, временное исчезновение народного любимца было связано с плановыми ветеринарными процедурами.

Фото: ЦУР Ленинградской области

Ранее стало известно, что во Всеволожском районе 9 марта будет проходить отлов бездомных собак.