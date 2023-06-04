Около 50% сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине отправили в простой

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Порядка половины сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине Ленобласти, а ныне «Лузалес-Тихвин», отправили в простой с выплатой 2/3 от заработной платы до сентября 2023 года.

Остальных сотрудников перевели на пятидневный график работы, сообщили ТАСС в профсоюзе лесных отраслей. Отмечается, что каждый месяц эти условия планируют пересматривать.

Кроме того, сотрудники «Лузалес-Тихвин больше не получат компенсацию за потерю ночных часов работы. При этом они смогут работать по графику неделя через неделю и получать 90% оклада.

Ранее стало известно, что завод перезапустил производство. Оно началось с выпуска нового продукта — кухонных столешниц из массива сосны.

Вам будет интересно
Около 50% сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине отправили в простой Тихвин, простой, Лузалес-Тихвин, Ленобласть, IKEA
В Петербурге появится сервис для уведомления горожан об отключениях воды и света
В Петербурге разрабатывают онлайн-сервис для уведомления жителей города об отключениях воды, света и отопления. Предполагается, что сервис войдет в экосистему «Цифровой...
02.06.2023 80
Автор