Около 50% сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине отправили в простой

Порядка половины сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине Ленобласти, а ныне «Лузалес-Тихвин», отправили в простой с выплатой 2/3 от заработной платы до сентября 2023 года.
Остальных сотрудников перевели на пятидневный график работы, сообщили ТАСС в профсоюзе лесных отраслей. Отмечается, что каждый месяц эти условия планируют пересматривать.
Кроме того, сотрудники «Лузалес-Тихвин больше не получат компенсацию за потерю ночных часов работы. При этом они смогут работать по графику неделя через неделю и получать 90% оклада.
Ранее стало известно, что завод перезапустил производство. Оно началось с выпуска нового продукта — кухонных столешниц из массива сосны.
Вам будет интересно
В Петербурге разрабатывают онлайн-сервис для уведомления жителей города об отключениях воды, света и отопления. Предполагается, что сервис войдет в экосистему «Цифровой...
02.06.2023 80