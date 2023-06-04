Около 50% сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине отправили в простой

Порядка половины сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине Ленобласти, а ныне «Лузалес-Тихвин», отправили в простой с выплатой 2/3 от заработной платы до сентября 2023 года.

Остальных сотрудников перевели на пятидневный график работы, сообщили ТАСС в профсоюзе лесных отраслей. Отмечается, что каждый месяц эти условия планируют пересматривать.

Кроме того, сотрудники «Лузалес-Тихвин больше не получат компенсацию за потерю ночных часов работы. При этом они смогут работать по графику неделя через неделю и получать 90% оклада.

Ранее стало известно, что завод перезапустил производство. Оно началось с выпуска нового продукта — кухонных столешниц из массива сосны.