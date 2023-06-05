Пожилая мать нашла сына мертвым в Луге. Он говорил, что ночью его били

В полицию Лужского района 3 июня около 16:00 сообщили о том, что в квартире дома на Комсомольском проспекте в Луге умер 55-летний мужчина.

Полицейским 75-летняя мать умершего рассказала, что ее сын пришел домой около 08:00. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и сообщил, что его избили. Когда пенсионерка зашла днем в комнату, то поняла, что мужчина не дышит.

На теле было обнаружено ножевое ранение в области груди. Решается вопрос об уголовном деле.