Пожилой петербурженке шесть лет не выплачивали пенсию. Просто решили, что она умерла

Пожилую женщину из Санкт-Петербурга по ошибке признали мертвой и не платили ей пенсию шесть лет. Прокурор Калининского района направил иск в суд с просьбой обязать Фонд пенсионного и социального страхования выплатить деньги за весь период.

Пенсия по старости петербурженке положена с 2009 года. Спустя семь лет на основании ошибочной информации о личности в ЗАГС составили запись акта о смерти. В результате женщине перестали начислять пенсию. В апреле 2022 года суд аннулировал эту запись.

Прокурор Калининского района направил иск в суд, чтобы обязать Фонд пенсионного и социального страхования выплатить деньги с февраля 2016 года по май 2022 года.