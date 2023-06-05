С января по апрель в городе на Неве выявлено уже более 760 случаев заражения.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу в преддверии отпускного сезона напомнило жителям города об опасности заразиться педикулезом. В прошлом году это крайне неприятное заболевание было обнаружено у 2 727 человек, в том числе среди детей до 17 лет — 917.

За первые четыре месяца этого года выявлено уже 762 случая, из которых почти половина — 391 — дети.

Чтобы избежать заражения, необходимо следовать нехитрым и общеизвестным правилам: каждый день качественно расчесывать волосы и своевременно стричь, ежедневно мыться, менять нательное и постельное белье не реже чем раз в десять дней, регулярно делать уборку в квартире; не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши — особенно это касается детей.

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Ранее стало известно, что в Ленобласти с начала сезона выявили пять случаев клещевого боррелиоза.