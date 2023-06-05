В Петербурге на 86 % вырос спрос на сварщиков

Как сообщает АБН, Санкт-Петербург занял шестое место среди регионов, которые разместили вакансии сварщиков. Спрос на этих специалистов вырос на 86 % по сравнению с 2022 годом.

На территории города размещено более 45 % вакансий сварщиков в Северо-Западном федеральном округе. Работодатели предлагают ежемесячную заработную плату специалистам свыше 100 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты были выявлены в Коми, где сварщики могут получать каждый месяц до 198 тысяч рублей. Медианная предлагаемая зарплата для сварщиков на территории страны – 75 тысяч рублей.