Представители РАН высоко оценили транспортные проекты Ленобласти

На площадке РАН обсудили проекты строительства ТПУ Кудрово, ТПУ Девяткино и ТПУ Сертолово.

«В рамках года Команды Знаний на научно-практической конференции «Формирование транспортных систем и социально-экономическое развитие городских агломераций» в ИПРЭ РАН на самом высоком уровне представили научному сообществу наши важнейшие проекты», – прокомментировал председатель комитета области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Представители РАН и участники конференции отметили высокий уровень подготовки проектов и указали на потенциальные возможности, которые откроются перед Ленинградской областью после появления новых объектов.

Напомним, что Ленобласть зарезервировала землю в Сертолово под ТПУ. Также в рамках строительства ПТУ проведут реконструкцию улицы Индустриальной. А «Октябрьская железная дорога» построит две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово».

Под строительство ТПУ «Девяткино» место также выделено. Строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» в Мурино займется девелоперская компания Steit.