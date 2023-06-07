В Петербурге суд оправдал хирурга, у которого на операционном столе загорелся подросток

Автор: Сергей Агутин
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Красносельский суд оправдал врача Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. 

В июле 2021 года 17-летнего подростка госпитализировали для удаления пупочной грыжи и двух родинок – на лбу и на затылке. В ходе операции врач обработал кожу легковоспламеняющимся средством. Хирургическая ручка загорелась при поднесении.

Пламя перешло на лицо, плечи, грудь, уши и подбородок пострадавшего. Хирург остановил операцию, пациента перевели в ожоговое отделение. Доктору предъявили обвинение.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, суд решил, что причиной возгорания стал электрокоагулятор, а хирург действовал согласно инструкции. Врача оправдали, восстановили в правах и обязали медицинское учреждение возместить ему ущерб за необоснованное уголовное преследование.

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