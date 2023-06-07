Дорогу жизни до поворота на Щеглово расширят до четырёхполос

В общей сложности расширение затронет порядка двух километров, начиная от перекрёстка с городской больницей на Румболовской горе.

Помимо 4 полос и обустройства разделительной полосы здесь будут сделаны новые тротуары, освещение и локальные очистные сооружения. Со стороны агропромышленного техникума от поворота на Щеглово предусмотрена велодорожка.

Кроме того, сейчас на Дороге жизни в Углово идет строительство разворотного кольца для автобусов, освещения и тротуаров.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.