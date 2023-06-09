Вор из Отрадного сможет покурить 38 000 раз

В полицию Кировского района в ночь с 8 на 9 июня обратилась 44-летняя женщина. Днем в ее квартиру на 7-й линии в Отрадном забрался вор. Чтобы попасть в помещение, он отжал стеклопакет.
Добычей злоумышленника стали 60 тысяч рублей, моющий пылесос, ноутбук и 190 блоков сигарет (38 тысяч штук). Общий ущерб пострадавшей составил 210 тысяч рублей, в том числе 100 тысяч рублей стоили сигареты.
По факту кражи заведено уголовное дело.
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05.02.2021 3670